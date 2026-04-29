Рязань встала в 8-балльные пробки

Вечером в среду, 29 апреля, заторы образовались на улицах Семинарская, Чапаева, Ленинского Комсомола, Гагарина, Каширина, Зубковой, Новоселов, Первомайском проспекте и т. д. Также пробки наблюдаются на Окружной дороге, Касимовском шоссе, Куйбышевском шоссе, Московском шоссе и т. д. Судя по карте, на Окружной дороге произошло ДТП.