Россиянам рассказали, может ли банк счесть перевод родственнику подозрительным

Эксперт по кибербезопасности Игорь Котилевец рассказал о возможности того, что банки могут считать переводы родственникам подозрительными. Об этом пишет RT. По его словам, финансовые учреждения обязаны по закону проверять все транзакции на наличие признаков мошенничества и отмывания денег. Котилевец отметил, что регулярные переводы одной и той же суммы могут быть классифицированы как «нетипичные для клиента операции», особенно если такие переводы ранее не осуществлялись или значительно отличаются от обычных расходов клиента. Однако на практике банки часто привыкают к подобным переводам и начинают воспринимать их как норму.

