Прокуратура завела три дела на владельца рязанского ПВЗ Wildberries

К прокурору обратился отец несовершеннолетней и заявил, что после увольнения дочери из пункта выдачи заказов ей не выплатили зарплату. После вмешательства надзорного ведомства работодатель отдал деньги. Кроме того, во время проверки установили, что с несовершеннолетней изначально не заключили трудовой договор. К работе она приступила без прохождения инструктажа по охране труда и медосмотра. На владельца ПВЗ завели три дела об административных правонарушениях по частям 4 и 6 статьи 5.27, части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ. Материалы направлены для рассмотрения в региональную государственную инспекцию труда.

Прокуратура нашла нарушения в работе ПВЗ Wildberries в Старожиловском районе. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

