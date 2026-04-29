Прокуратура добилась обеспечения ребенка лекарствами в Рязани
Прокуратура Московского района провела проверку после обращения законного представителя несовершеннолетнего, которому не было своевременно предоставлено необходимое противоэпилептическое лекарство. В интересах несовершеннолетнего прокурор обратился в суд с требованием взыскать с регионального минздрава расходы и компенсацию морального вреда на сумму 13 тысяч рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Установлено, что ребенок по медицинским показаниям нуждается в регулярном приеме льготного препарата, однако медикамент был выдан с нарушением сроков.
В интересах несовершеннолетнего прокурор обратился в суд с требованием взыскать с регионального минздрава расходы и компенсацию морального вреда на сумму 13 тысяч рублей.
Суд полностью удовлетворил исковые требования. В настоящее время ребенок обеспечен необходимым лекарством.