Пермь заволокло дымом после атаки БПЛА

Губернатор рассказал, что после атаки БПЛА на одном из промышленных предприятий в Перми начался пожар. Сейчас на месте работают экстренные службы. Все работники эвакуированы, никто не пострадал. Местные также сообщают, что в некоторых районах города прошел черный дождь. В регионе сохраняется угроза налета БПЛА.

Пермь заволокло дымом после атаки БПЛА. Об этом сообщает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Губернатор рассказал, что после атаки БПЛА на одном из промышленных предприятий в Перми начался пожар. Сейчас на месте работают экстренные службы. Все работники эвакуированы, никто не пострадал.

Местные также сообщают, что в некоторых районах города прошел черный дождь.

В регионе сохраняется угроза налета БПЛА.