Опубликована майская афиша мероприятий в рязанском ТРЦ

Открывает афишу майских событий «Шоу цирковых чудес» (0+). Мероприятие состоится 2 мая, с 14:30 до 16:00. Место проведения: пространство напротив магазина Zarina. Вход — свободный. Это путешествие в город Смехоград, где вместе с цирковыми артистами юным путешественникам предстоит миссия: узнать тайну волшебного чемодана. Гости встретят ходулистов и снежинок, ростового жирафа, морского котика и других волшебных персонажей. Завершится путешествие воздушной бумажной дискотекой.

Опубликована майская афиша мероприятий в ТРЦ «Марко Молл». Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе торгового центра.

День Победы — 9 мая в 14:00. Праздничная программа пройдет на фудкорте «Марко Молла». Возрастное ограничение — 0+. Вход — свободный.

Программа мероприятия:

14:00 — полевая кухня с традиционной солдатской кашей;

14:05 — спектакль «Глоток воды» — трогательный рассказ о героизме тех, кто отстоял мир, о том, почему это праздничный день называют праздником со слезами на глазах;

14:35 — начало акции «Георгиевская лента»;

14:50 — общая фотография гостей праздника в тематической фотозоне;

15:00 — выступление ансамбля «Рязаночка» с песнями военных лет, которые поднимали боевой дух бойцам Красной армии.

Для маленьких гостей будет работать творческая площадка, где каждый сможет создать символы памяти — журавлей и памятную ленту. Авторы лучших детских рисунков тематического конкурса, проходящего в группе «Марко Молла» во «ВКонтакте», получат памятные призы от ТРЦ.

16 мая в 14:30 — «Леди Баг и Супер Кот». Место проведения: пространство напротив магазина Zarina. Возрастное ограничение — 0+. Вход — свободный.

Спасать город от Бражника юные гости «Марко Молла» будут в компании Леди Баг и Супер Кота. Участникам предстоит выполнить задания: превратить Бражника в волшебную бабочку, исполняющую желания, поработать на творческом занятии.

Выпускной в «Марко Молле» — 23 мая в 14:00. Место проведения: фудкорт. Возрастное ограничение — 0+. Вход — свободный.

В этот день пройдет мероприятие для школьников. В афише ТРЦ — песни от музыкальных коллективов Рязани, выступления юных танцоров и вокалистов, поздравление отличников, сладкая вата и подарок каждому — аквагрим. Каждый участник сможет выйти на сцену и показать зрителям свой творческий номер. Нужно заранее подать заявку на выступление в группе ТРЦ в ВК.

Фестиваль автозвука и тюнинга — 23 мая в 10:00. Он пройдет на парковке со стороны Московского шоссе. Возрастное ограничение — 0+. Вход — свободный.

В этот субботний день в «Марко Молле» можно услышать, как звучит самый громкий авто города. Участники конкурса для автомобилей продемонстрируют возможности звуковых систем. Участвовать в фестивале могут все желающие автомобилисты. Подробности мероприятия — в группе ВК по ссылке .

«Музыкальное лото» — 30 мая в 14:30. Место проведения: пространство напротив магазина Zarina. Возрастное ограничение — 0+. Вход — свободный.

Встречать начало летних каникул в ТРЦ будут под музыкальные хиты, название которых гостям нужно будет угадать, а правильный ответ отметить на специальных карточках. Знатоки получат призы.

Также в майской афише ТРЦ «Марко Молл» новая экспозиция — «Интерактивная выставка динозавров», которая будет работать с 2 до 31 мая. Помещение расположено у входа № 1. Возрастное ограничение — 0+.

«Ожившие» экспонаты двигаются и издают реалистичные звуки. Гости могут не только увидеть доисторических представителей мира рептилий в натуральную величину, но и узнать факты о доисторических обитателях нашей планеты. Вход платный.