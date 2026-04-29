Несколько улиц Рязани остались без электричества

В Рязани произошло отключение электроэнергии на нескольких улицах. С 17:00 без света остались потребители на улицах Полевая (Шереметьево-Песочня), Шереметьевский проезд, Касимовское шоссе, Новоселов, Зубковой, а также в районе Старого Села (Шереметьево-Песочня). Причиной стало технологическое нарушение. В настоящее время бригада занимается локализацией поврежденного участка сети.

По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону 55-01-12.