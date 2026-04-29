Названа средняя зарплата россиян

Отмечается, что россияне в среднем зарабатывают 60 тысяч рублей. Такая сумма выходит без учёта доходов москвичей и жителей северных регионов. По подсчетам экспертов, почти 80% россиян получают меньше 100 тысяч рублей в месяц, а около 40% - 45 тысяч.

Названа средняя зарплата россиян. Об этом пишет «Лента. ру».

Отмечается, что россияне в среднем зарабатывают 60 тысяч рублей. Такая сумма выходит без учёта доходов москвичей и жителей северных регионов.

По подсчетам экспертов, почти 80% россиян получают меньше 100 тысяч рублей в месяц, а около 40% - 45 тысяч.