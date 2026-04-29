«Народный контроль» проверил поликлинику в Сасове

В Сасове «Народный контроль» проверил поликлинику Сасовского ММЦ. В целом состояние учреждения оценили как удовлетворительное: у здания есть парковка, на входе оборудован пандус и работает кнопка вызова персонала. Внутри чисто, в коридорах достаточно мест для ожидания, на лестницах предусмотрено антискользящее покрытие, санузлы содержатся в порядке.

В Сасове «Народный контроль» проверил поликлинику Сасовского ММЦ. В осмотре участвовали представители «Единой России», проекта «ГЕРОИ62» и местные жители. Проверка прошла без предупреждения. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

При этом выявлены и недостатки. В коридорах обнаружили отколотую плитку, на некоторых лестницах шатаются перила. Также отмечено отсутствие камер видеонаблюдения, а в гинекологическом отделении — расписания приема врачей.

Павел Малков поручил устранить все замечания. После этого «Народный контроль» планирует провести повторную проверку.

Фото: соцсети Павла Малкова.