Налоговый вычет предложили ввести за лечение питомцев

Депутат Госдумы заявил, что люди, которые потратили деньги на ветеринаров, должны получать от государства часть денег обратно — как за свое лечение. По его словам, для многих людей питомцы — это полноценные члены семьи, и их болезни становятся серьезным стрессом. «Надо создавать условия, чтобы все вопросы решались легче и с меньшими расходами для семей», — сказал Новичков. Размер вычета он предлагает сделать таким же, как и за лечение людей.

