На трассе М-5 в Рязанской области произошло ДТП с тремя погибшими
ДТП произошло 28 апреля, примерно в 20:30, на 407-м километре автодороги М-5 «Урал» в Сасовском районе. Столкнулись «Рено Логан» под управлением 63-летнего водителя и «ГАЗель», за рулем которой был 45-летний мужчина. Водитель и два пассажира легковушки от полученных травм скончались на месте. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
