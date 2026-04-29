На трассе М-5 в Рязанской области произошло ДТП с тремя погибшими

ДТП произошло 28 апреля, примерно в 20:30, на 407-м километре автодороги М-5 «Урал» в Сасовском районе. Столкнулись «Рено Логан» под управлением 63-летнего водителя и «ГАЗель», за рулем которой был 45-летний мужчина. Водитель и два пассажира легковушки от полученных травм скончались на месте. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

