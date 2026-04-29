На Рязанском приборном заводе провели церемонию «Посвящение в рабочие»

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) посвятили в рабочие 32 сотрудника из 22 подразделений предприятия. Это 24 юноши и 8 девушек, которые начали свой трудовой путь на Приборном заводе.

На церемонии присутствовали руководство предприятия и подразделений, наставники, представители профсоюзной организации и Молодежного центра, а также почетные гости: начальник отдела реализации социально-экономических программ в области молодежной политики Комитета по делам молодежи Рязанской области Вячеслав Данченко, исполняющий обязанности директора политехнического колледжа Алена Чедакина, председатель Рязанской областной профсоюзной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Андрей Мельгунов.

Мероприятие открыл директор по производству АО «ГРПЗ» Михаил Ларин: «Сегодня по нашей доброй традиции мы начинаем отсчет трудовой биографии молодых рабочих, которые начинают свой путь на ГРПЗ. В нашу заводскую семью влилось новое поколение, которому предстоит многому научиться, многое познать. Не стесняйтесь спрашивать, не бойтесь осваивать новое. Пройдет время, и вы станете профессионалами, завоюете почет и уважение. В добрый путь, удачи»!

Торжественные речи, напутствия на долгую трудовую жизнь — так приветствовали пополнение Приборного завода и гости предприятия.

Кульминацией стала торжественная клятва, которую по традиции дали молодые люди, пообещав беречь доброе имя рабочего человека, добросовестно трудиться на благо предприятия и активно участвовать в общественной жизни завода. Каждый из них получил памятную грамоту и подарок.