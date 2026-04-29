Жителей села Ново-Бараково в Скопинском округе и всех, кто приедет на майские праздники, призывают выйти на субботник на местное кладбище. Сообщается, что там упало дерево, повредившее четыре оградки и снесшее памятник на одной из могил. Очевидцы отмечают, что вокруг много валяется веток. Уборку предлагают провести утром 2 мая.

На одном из кладбищ в Рязанской области дерево повредило оградки и памятник. Об этом сообщили в телеграм-канале «Скопин народный».

Фото: «Скопин народный».