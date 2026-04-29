На 92-м году жизни умер дизайнер игрушек и создатель Хи-Мэна Роджер Свит

На 92-м году жизни скончался Роджер Свит, американский дизайнер игрушек и один из создателей культового персонажа Хи-Мэн из мультсериала «Хи-Мэн и властелины вселенной». Об этом сообщает журнал Variety, передает ТАСС. Отмечается, что Свит ушел из жизни в возрасте 91 года после продолжительной болезни. Работая в компании Mattel, он сыграл ключевую роль в создании концепции Хи-Мэна — героя, который стал символом детской индустрии 1980-х годов. Франшиза, включающая в себя линейку игрушек, анимационный сериал и комиксы, приобрела огромную популярность и до сих пор остается актуальной. В настоящее время готовится к выходу новый фильм по мотивам этой легендарной истории.

Фото: oxu.az.