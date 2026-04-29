Минздрав: заболеваемость ВИЧ в России достигла исторического минимума

С 2016 года показатель сократился вдвое. В 2025 году зарегистрировали 43 000 новых случаев — почти на 11% меньше, чем годом ранее. Этого удалось добиться благодаря расширению тестирования: в прошлом году его прошли почти 40% россиян. Также на конец 2025 года охват антиретровирусной терапией достиг 91,8%, превысив целевое значение. В ведомстве добавили, что к 2030 году ВИЧ должна перестать быть угрозой для общественного здоровья.

Уровень заболеваемости ВИЧ в России достиг исторического минимума. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава.

