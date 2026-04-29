Минфин предложил отсрочить часть выплат регионов по кредитам до 2030 года

Минфин России внес в правительство законопроект о переносе сроков погашения части задолженности регионов по бюджетным кредитам. Об этом сообщили на сайте министерства. Речь идет о трети долга, который не подлежит списанию и должен был быть погашен в 2026 году. Предлагается перенести эти выплаты на 2030 год.

В Минфине напомнили, что ранее президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о продлении сроков погашения региональных долгов.

При этом мера не затронет бюджетные кредиты инвестиционного характера, выданные на реализацию инфраструктурных проектов.

Как отметили в ведомстве, перенос выплат позволит регионам перераспределить средства и направить их на решение приоритетных задач.