МИД: Зеленский требованием о ядерном оружии провоцирует новый конфликт

Как напомнила Захарова, Владимир Зеленский в интервью французскому изданию «Le Monde» в марте заявлял, что Украине в качестве гарантий безопасности должны дать и членство в НАТО, а также ядерное оружие. «Он, по сути, продолжает провоцировать ядерный конфликт подобными заявлениями», — сказала официальный представитель МИД.