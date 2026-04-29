«Мармакс» представил наполнение соседского центра в жилом квартале на Забайкальской

Девелопер «Мармакс» анонсировал наполнение соседского центра в жилом квартале «Мармакс на Забайкальской» в Рязани. Пространство создадут для укрепления связей между жителями и повышения качества повседневной жизни, сообщили в пресс-службе.

В основе проекта — идея, что все необходимое для работы, отдыха и общения должно быть в шаговой доступности. Соседский центр станет ключевым элементом среды жилого квартала: чтобы попасть в него, достаточно спуститься на первый этаж. Отмечается, что такой подход экономит время жителей и помогает выстраивать доверительные отношения между соседями.

Соседский центр в жилом квартале «Мармакс на Забайкальской» включит фитнес зал с настольным теннисом. Резиденты смогут включить спорт в ежедневный ритм: утренняя тренировка или партия в теннис после работы не потребуют требуют долгих сборов и поездок по городу.

Специально оборудованное пространство для подростков — тинейджерская игровая, где можно общаться и проводить время с друзьями. Зона безопасна и интересна для подростков, что позволяет им развиваться в комфортной среде, заявили в компании.

Коворкинг соседского центра — комфортная зона для работы и встреч резидентов с естественным освещением, удобными рабочими местами и стабильным Wi Fi. Здесь можно будет продуктивно трудиться или сменить обстановку, не покидая пределов жилого квартала.

«Забота о жителях — это не абстрактный лозунг, а конкретные решения, которые делают каждый день лучше. Соседский центр — яркий пример такого подхода. Он экономит время за счет доступности всех сервисов, объединяет жителей, создавая точки соприкосновения для общения и добавляет удобства в повседневную жизнь, предлагая продуманные функциональные зоны.

В наших проектах мы формируем сообщества, где люди чувствуют себя частью чего-то большего. Соседский центр в квартале на Забайкальской — это шаг к культуре добрососедства, где комфорт и общение идут рука об руку», — отметил директор по маркетингу и PR девелоперской компании «Мармакс» Константин Денисов.