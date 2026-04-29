Касимовский суд признал утрату прав женщины на жилье из-за долгого отсутствия

Касимовский районный суд Рязанской области вынес заочное решение, удовлетворившее исковые требования жителя округа С. о признании ответчика М. утратившей право пользования жилым помещением. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Иск подали в связи с тем, что С. является единственным собственником жилого дома по адресу: город Касимов, улица Н, дом 15, после смерти своего брата, который ранее зарегистрировал М. в этом доме.

Суд установил, что ответчик никогда не проживал в указанном жилье и не оставлял там своих вещей. М. зарегистрирована по месту жительства в Санкт-Петербурге и фактически отсутствует по адресу регистрации в Касимове с момента смерти брата истца в 2015 году.

В ходе судебного разбирательства не было представлено доказательств того, что М. когда-либо заселялась в дом или проживала в нем. Суд признал, что длительное отсутствие ответчика свидетельствует о добровольном отказе от права пользования жилым помещением. В связи с этим исковые требования С. удовлетворены в полном объеме.