Касимовский суд обязал мужчину заплатить моральную компенсацию за угрозы насилия

Житель Касимовского округа Г. подал иск в суд к гражданину Ц. с требованием о взыскании 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного угрозами насилия. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Приговором суда от 2025 года Ц. признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, за угрозу применения насилия в отношении Г., который является представителем власти и сотрудником органов внутренних дел.
Истец утверждает, что действия ответчика нанесли ущерб его чести и достоинству, а также навредили его деловой репутации и самоуважению. Суд учел, что Г. исполнял свои должностные обязанности и подвергся физическим и нравственным страданиям из-за противоправных действий Ц.
Хотя ответчик согласился с требованиями о возмещении морального вреда, он оспорил сумму и представил доказательства своего материального положения. В результате суд частично удовлетворил исковые требования истца, присудив ему компенсацию в размере 20 тысяч рублей и госпошлину в размере трех тысяч рублей в доход бюджета.