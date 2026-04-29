Касимовская «Конфеста» нарастила чистую прибыль почти на 25% в 2025 году

Кондитерская фабрика «Конфеста» из Касимова в 2025 году увеличила чистую прибыль по РСБУ на 24,6% — до 98,6 млн рублей. Об этом сообщило издание «Интерфакс» со ссылкой на отчетность предприятия.

Выручка выросла на 23,4%, достигнув 4,6 млрд рублей. При этом кредиторская задолженность компании увеличилась с 1,49 млрд до 2,21 млрд рублей, а дебиторская — с 1,07 млрд до 1,4 млрд рублей.

Отмечается, что фабрика основана в 2015 году, ее уставный капитал составляет 1 млн рублей, доли поровну разделены между гендиректором Владимиром Подшивалкиным и Василием Сарычевым.