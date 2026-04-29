Исследование: зарплатный разрыв между мужчинами и женщинами в РФ превысил 38 000 рублей

Если среднестатистический мужчина зарабатывал 117 700 рублей в месяц, то женщина — только 79 000 рублей. Всего за два года разрыв увеличился более чем на 12 000 рублей. Отчасти это объясняется тем, что мужчины работают дольше — 42 часа в неделю против 40 у женщин. Разница видна и в почасовой оплате: 637 рублей против 448. Таким образом, несмотря на общий рост зарплат, гендерное неравенство в оплате труда сохраняется.

По итогам 2025 года доходы мужчин в России оказались в среднем на 38 700 рублей выше, чем у женщин, подсчитали аналитики. Об этом сообщило издание РИА Новости.

