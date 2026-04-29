Инструктор «ЛизаАлерт» назвала главную опасность для детей на майские праздники

Она подчеркнула, что без взрослых детям нельзя подходить к воде, также не стоит оставлять старших детей присматривать за младшими — нужен как минимум один взрослый. Опасность представляют и массовые мероприятия, где легко потерять ребенка. По статистике в мае количество заявок в отряд растет: в 2025 году их было 1219 против 1084 в апреле и 1100 в июне.

Инструктор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Наталия Абрамова предупредила, что основная угроза для детей на майских праздниках — водоемы. Об этом сообщило издание РИА Новости.

