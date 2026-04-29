Госдума предложила повысить доступность ж/д и авиатранспорта для семей с детьми

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась в Министерство транспорта России с просьбой улучшить доступность железнодорожного и авиационного транспорта для семей с детьми. Как отмечает РИА Новости, это обращение сделано в преддверии летней оздоровительной кампании 2026 года. В своем письме к министру транспорта РФ Андрею Никитину Останина подчеркнула важность создания комфортных условий для многодетных семей. Она напомнила о парламентских слушаниях, прошедших 23 марта, на которых обсуждались меры поддержки таких семей, включая вопросы транспортного обслуживания.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась в Министерство транспорта России с просьбой улучшить доступность железнодорожного и авиационного транспорта для семей с детьми. Как отмечает РИА Новости, это обращение сделано в преддверии летней оздоровительной кампании 2026 года.

В своем письме к министру транспорта РФ Андрею Никитину Останина подчеркнула важность создания комфортных условий для многодетных семей. Она напомнила о парламентских слушаниях, прошедших 23 марта, на которых обсуждались меры поддержки таких семей, включая вопросы транспортного обслуживания.