Главу коммунальной компании в Сапожке наказали за плохое содержание дома

Жилищная инспекция Рязанской области рассмотрела административное дело, заведенное по материалам прокуратуры Сапожковского района. Нарушения в содержании общего имущества выявили в многоквартирном доме № 12А в микрорайоне Малинники. В итоге директора ООО «Сапожковские коммунальные сети» привлекли к ответственности.

Главу коммунальной компании в Сапожке наказали за плохое содержание дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖИ по Рязанской области.

Жилищная инспекция Рязанской области рассмотрела административное дело, заведенное по материалам прокуратуры Сапожковского района. Нарушения в содержании общего имущества выявили в многоквартирном доме № 12А в микрорайоне Малинники. В итоге директора ООО «Сапожковские коммунальные сети» привлекли к ответственности.