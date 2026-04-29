Эксперт ВОЗ Демин: мармелад может спровоцировать онкологические заболевания

По его словам, мармелад, содержащий синтетические красители, ароматизаторы и консерванты, может спровоцировать серьезные заболевания, включая онкологические. Демин призвал Роспотребнадзор усилить контроль за производителями и составом продукта, особенно импортного. Он отметил, что в 2023 году провели анализ жевательного мармелада 30 марок, и только восемь из них соответствовали законодательству и повышенному стандарту «Роскачества». Эксперт считает, что из мармелада нужно полностью исключить химические добавки и снизить содержание сахара.