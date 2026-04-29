Эксперт рассказал, что россиян могут оштрафовать за вещи в подъезде

Отмечается, что в подъезде нельзя хранить оборудование, мусор или инвентарь. За захламление и антисанитарию штраф может составить 2-3 тысячи рублей. Если вещи перекрывают пути эвакуации, что нарушает правила пожарной безопасности, сумма увеличивается до 15 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 20 тысяч.

Эксперт рассказал, что россиян могут оштрафовать за вещи в подъезде. Об этом сообщает «Прайм».

Отмечается, что в подъезде нельзя хранить оборудование, мусор или инвентарь.

За захламление и антисанитарию штраф может составить 2-3 тысячи рублей. Если вещи перекрывают пути эвакуации, что нарушает правила пожарной безопасности, сумма увеличивается до 15 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 20 тысяч.