Эксперт рассказал, что россиян могут оштрафовать за вещи в подъезде. Об этом сообщает «Прайм».
Отмечается, что в подъезде нельзя хранить оборудование, мусор или инвентарь.
За захламление и антисанитарию штраф может составить 2-3 тысячи рублей. Если вещи перекрывают пути эвакуации, что нарушает правила пожарной безопасности, сумма увеличивается до 15 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 20 тысяч.