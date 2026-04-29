Двое мужчин проникли в дом умершего рязанца и устроили застолье

42-летний житель села Муравлянка рассказал полицейским, что входная дверь дома, где жил его родственник, взломана. Недавно хозяин умер. Дом стоял пустым. Оперативники опросили местных жителей и узнали, что в помещение проникли 50-летний и 41-летний мужчины. Злоумышленников задержали. Ранее их судили за кражи. По предварительной информации МВД, двое приятелей знали, что недавно хозяин дома умер. Они взломали входную дверь и нашли в помещении бензопилу. Один из злоумышленников продал ее. На полученные деньги мужчины купили спиртное. Застолье устроили в доме умершего.

В селе Муравлянка Сараевского района двое мужчин забрались в дом умершего жителя, продали найденную бензопилу и устроили застолье. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до шести лет тюрьмы.