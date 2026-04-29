Депутат Андрей Макаров: в Рязанской области по нацпроектам «Инфраструктура для жизни» и «Продолжительная и активная жизнь» строится ряд соцобъектов

Депутат от Рязанской области, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что в Рязанской области по нацпроектам «Инфраструктура для жизни» и «Продолжительная и активная жизнь» ведется строительство целого ряда социальных объектов. Об этом он сказал во время отчета в прямом эфире, сообщили в пресс-службе облправительства. По словам Андрея Макарова, депутатский контроль обеспечен, в том числе филиала поликлиники городской больницы № 11 в Рязани. Он заявил, что большое значение имеет информирование жителей микрорайона о ходе реализации проекта и конкретных сроках завершения строительства.

Депутат от Рязанской области, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что в Рязанской области по нацпроектам «Инфраструктура для жизни» и «Продолжительная и активная жизнь» ведется строительство целого ряда социальных объектов. Об этом он сказал во время отчета в прямом эфире, сообщили в пресс-службе облправительства.

По словам Андрея Макарова, депутатский контроль обеспечен, в том числе филиала поликлиники городской больницы № 11 в Рязани. Он заявил, что большое значение имеет информирование жителей микрорайона о ходе реализации проекта и конкретных сроках завершения строительства.

Андрей Макаров обратился к заместителям председателя правительства региона Павлу Супруну и Александру Пшенникову с просьбой учитывать это в дальнейшей работе. Объект планируется завершить в июле 2027 года, работы проведет новый подрядчик, с прежней недобросовестной компанией контракт расторгнут.

«Благодаря национальным проектам заложена серьезная база под решение задач, которые поставил наш президент. Главное — что конкретно от этого в результате получают люди. Федеральная поддержка Рязанской области идет очень серьезная, рост межбюджетных трансфертов — 61,3% за последние несколько лет. И это высокая оценка качества работы самого региона, качества управления, которое заметно изменилось.

Полученные средства очень важно эффективно использовать. В Рязанской области это делают, в том числе, готовят заранее проектно-сметную документацию под реализацию важных для людей проектов. Но первым и самым главным остается выполнение всех социальных обязательств перед гражданами», — сказал Андрей Макаров.

Во время отчета депутат Госдумы от Рязанской области ответил на вопросы, которые, в том числе, касались реализации проекта по догазификации, Народной программы, благоустройства общественных пространств, а также модернизации жилищно-коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры, ремонта автодорог в регионе.

«Получаем беспрецедентную федеральную поддержку на строительство стратегических объектов, которое ведется в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“. Например, один из важных итогов прошлого года — это начало строительства ключевых для региона дорожных объектов: моста через Оку и Южного обхода Рязани. Общая стоимость нового моста почти 33 млрд рублей. Сейчас его строительная готовность составляет 21,4%. Работы идут круглосуточно по обе стороны Оки», — отметил губернатор Павел Малков, комментируя после отчета работу региона по реализации нацпроектов.

Он добавил, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Рязанской области также продолжается значимая работа по благоустройству населенных пунктов. В этом году 25 общественных пространств обновят благодаря такой федеральной поддержке.