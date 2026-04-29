ЦБ: объем наличных денег в России вырос до 19,8 трлн рублей

По данным ЦБ, на 1 апреля 2026 года объем наличной денежной массы в обращении составил 19 789,9 млрд рублей.

С начала года показатель вырос на 126,5 млрд рублей. Банкноты занимают 99,3% от общей суммы, монеты — 0,7%. Однако в количественном выражении монет значительно больше — 88,9% от всех денежных знаков.

Меньше всего в обращении купюр номиналом 5, 10, 50 и 200 рублей, а также монет номиналом 1 и 5 копеек, 25 и 50 рублей.