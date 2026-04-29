«Автостат»: за 12 лет новые автомобили в России подорожали в три раза

Средняя цена нового легкового автомобиля в России выросла с 1,2 млн рублей в 2014 году до 3,79 млн рублей к настоящему времени. Такие данные подсчитали в агентстве «Автостат», передает «Известия».

Рост за 12 лет составил 216%. Автомобили с пробегом подорожали аналогично — на 210%, с 435 тыс. до 1,35 млн рублей. Эксперт Сергей Целиков связал это с санкциями, девальвацией рубля, пандемией и уходом привычных брендов. В последние пару лет, по его словам, цены стабилизировались, так как покупательская способность достигла предела. Следующим толчком к росту может стать очередная девальвация рубля, но сейчас он крепок как никогда.