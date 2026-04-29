Армия России освободила еще два населенных пункта в зоне СВО

Российские войска освободили два одноименных населенных пункта — Новодмитровку в ДНР и Новодмитровку в Сумской области. Также ВС РФ поразили в течение суток места сборки, хранения, запуска беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ. Средства ПВО РФ сбили за сутки 10 управляемых авиабомб и 303 беспилотника ВСУ самолетного типа.