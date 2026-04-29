Аграрии Рязанской области подкормили треть озимых культур

Больше всего работ провели в Александро-Невском, Кораблинском, Милославском, Сараевском, Сасовском, Скопинском и Шацком округах. Сев яровых планируют начать в первых числах мая. Аграрии полностью обеспечены удобрениями, техникой, топливом и семенами.

Минеральными удобрениями уже обработано 37% площадей — 118 тысяч гектаров озимых и 11 тысяч гектаров многолетних трав. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Больше всего работ провели в Александро-Невском, Кораблинском, Милославском, Сараевском, Сасовском, Скопинском и Шацком округах. Сев яровых планируют начать в первых числах мая. Аграрии полностью обеспечены удобрениями, техникой, топливом и семенами.