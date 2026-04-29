15 водителей поймали из-за нарушений во время рейда в Рязанской области

Напомним, накануне в регионе проходил рейд «Встречная полоса». В ходе мероприятия выявлено 15 нарушений ПДД. В Госавтоинспекции подчеркнули, что за выезд на полосу встречного движения предусмотрено лишение права управления ТС, либо штраф в размере до 7500 рублей.