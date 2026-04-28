Жительница Касимова Антонина Горелова отметила 90-летний юбилей

С 90-летним юбилеем поздравили жительницу города Касимов Антонину Дмитриевну Горелову. Об этом сообщили в пресс-службе Думы Касимовского округа. Депутат Любовь Александровна Арапова лично поблагодарила женщину за ее вклад в воспитание подрастающего поколения. Антонина Дмитриевна родилась 28 апреля 1936 года в многодетной семье в Касимове. На протяжении многих лет она работала в детском саду № 10. Воспитав двоих детей, Антонина Дмитриевна также гордится одной внучкой и правнуком.