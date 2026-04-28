Житель Рязанской области около 10 лет хранил дома самодельный револьвер

Оперативники угрозыска получили сведения, что в доме 60-летнего жителя хранится пистолет с патронами. По предварительной информации УМВД, мужчина около 10 лет назад разбирал старый местный дом, который некоторое время стоял пустой. При разборе крыши обнаружил коробку с самодельным револьвером и патронами. Мужчина забрал находку и спрятал. Оперативники при проверке обнаружили в шкафу для одежды коробку с самодельным револьвером калибра 5,6 мм. Он пригоден для выстрела. Найденные патроны также были боевые калибра 5,6 и 7,62. Злоумышленника задержали.

В поселке Тума Клепиковского района местный житель хранил самодельный револьвер и боеприпасы к нему. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Оперативники угрозыска получили сведения, что в доме 60-летнего жителя хранится пистолет с патронами.

По предварительной информации УМВД, мужчина около 10 лет назад разбирал старый местный дом. Он некоторое время стоял пустой. При разборе крыши обнаружил коробку с самодельным револьвером и патронами. Мужчина забрал находку и спрятал. Долгое время не вспоминал об оружии, отметили в полиции.

Оперативники при проверке обнаружили в шкафу для одежды коробку с самодельным револьвером калибра 5,6 мм. Он пригоден для выстрела. Найденные патроны также были боевые калибра 5,6 и 7,62. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.