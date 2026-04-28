Врачи объяснили, как на человека влияет резкая смена погоды
Врачи объяснили, как на человека влияет резкая смена погоды. Об этом пишет РИА Новости.
По словам медиков, изменение погоды ухудшает течение хронических заболеваний, такие люди становятся более подвержены негативному состоянию здоровья.
Отмечается, что адаптация к пасмурной и некомфортной погоде составляет около семи дней.
В период адаптации люди могут терять работоспособность, у них снижается активность и повышается усталость.