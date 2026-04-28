Врачи объяснили, как на человека влияет резкая смена погоды

По словам медиков, изменение погоды ухудшает течение хронических заболеваний, такие люди становятся более подвержены негативному состоянию здоровья. Отмечается, что адаптация к пасмурной и некомфортной погоде составляет около семи дней. В период адаптации люди могут терять работоспособность, у них снижается активность и повышается усталость.