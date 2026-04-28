Врач заявил, что крепкий иммунитет невозможен без позитивного мышления

Крепкий иммунитет невозможен без позитивного мышления. Об этом РИА Новости сообщил работавший в «горячих точках» врач общей практики в системе госполиклиник Катара Марван аз-Зоуби.

Отмечается, что соблюдение правильного режима питания, распорядка дня и физическая активность очень важны для поддержания крепкого иммунитета. Однако, как заявил врач, человек не сможет избежать болезней, если при всем этом будет нервничать и находиться в стрессе.

Собеседник агентства призвал развивать позитивное мышление для укрепления иммунитета. Врач добавил, что «любая черная полоса и проблемы — не навсегда», он рекомендовал мысленно стараться снизить уровень стресса.