В Сасовском округе на водонапорной башне поселилась семья аистов

Местные жители рассказали, что с восторгом наблюдают за тем, как пернатые активно обустраивают свое жилище, принося ветки и сухую траву. Многодетная мама Людмила Головина поделилась своими впечатлениями: «Это событие стало радостным для всего поселка. Считается, что аист, прилетевший к дому, приносит с собой счастье и благополучие. За ними очень интересно наблюдать». На днях возле старой водокачки был замечен еще один аист, который пытался приблизиться к гнезду. Однако хозяева быстро дали понять гостю, что дом уже занят, встретив его дружным треском, похожим на чириканье. «На своем языке они говорили ему: «Здесь уже живет семья. Лети дальше, добрый странник», — добавила Людмила.

В апреле в поселке Сасовский Сасовского округа на водонапорной башне поселилась семья аистов. этм пиет ИД «Пресса».

