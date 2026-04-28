В Самаре дерево упало на детей, один погиб

Трагедия произошла в понедельник, 27 апреля, на улице Нижегородской в Куйбышевском районе города. Дерево упало на двух детей, один погиб. Второго ребенка госпитализировали. Следствие возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Прокуратура проводит проверку федерального законодательства о благоустройстве.

