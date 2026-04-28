В Рязанской области выявили 320 непогашенных карантинных сертификатов

В Рязанской области зафиксировали 320 непогашенных карантинных сертификатов на подкарантинную продукцию. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. По данным ведомства, с 1 по 23 апреля в регион поступило более 4 тысяч тонн продукции, включая зерно пшеницы, ячменя и кукурузы, а также свыше 150 кубометров пиломатериалов. С начала года — более 100 тысяч тонн продукции и более 300 кубометров лесоматериалов.

Всего за этот период было оформлено около 5200 карантинных сертификатов, однако 320 из них до сих пор не погашены в системе «Аргус-Фито».

В апреле хозяйствующим субъектам вынесли 79 предостережений, с начала года — 301.