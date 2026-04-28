В Рязанской области у мужчины конфисковали мопед за повторное пьяное вождение

Отмечается, что 36-летнего жителя Сараев ранее лишали водительских прав, но он вновь сел пьяным за руль мопеда. Злоумышленника поймали полицейские. Сараевский райсуд рассмотрел дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Мужчине назначили 200 часов обязательных работ. Кроме того, суд лишил его прав управления всеми видами транспорта сроком на один год восемь месяцев.