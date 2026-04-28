В Рязанской области скончалась поэтесса Галина Медведева
Медведевой не стало 27 апреля. Ей было 86 лет. Женщина выпустила несколько поэтических сборников, посвященных Великой Отечественной войне и СВО. «Скопинцы хорошо знают эту маленькую, но сильную духом женщину. Галина Ивановна писала стихи, отражая в них то, что происходит вокруг. Особое место в ее поэзии занимала Великая Отечественная война и ветераны, ее Родина, а в последние годы — специальная военная операция», — отметили в некрологе.
