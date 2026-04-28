В Рязанской области 29 апреля заработает «телефон доверия» по вопросам коррупции

В УФССП России по Рязанской области 29 апреля будет работать «телефон доверия» для сообщений о коррупционных нарушениях. Об этом сообщили в ведомстве. Обратиться можно по номеру 8 (4912) 29-46-00. Линия будет функционировать в автоматическом режиме с записью всех обращений. По телефону принимают информацию о коррупционных преступлениях, конфликтах интересов, а также о несоблюдении сотрудниками ограничений, связанных с государственной службой.

Заявителей просят указывать свои данные, суть обращения и контактную информацию для обратной связи.

В УФССП отметили, что подобные обращения помогают оперативно реагировать на возможные нарушения и защищать права граждан.