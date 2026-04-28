В Рязанской области 29 апреля пройдет мокрый снег
В области будет облачно. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер прогнозируют западный, 6-11 м/с. Ночью местами порывы достигнут 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит −2…−3°С, днем — 3…8°С.
Опубликован прогноз погоды на 29 апреля в Рязанской области. Его разместили на сайте регионального ЦГМС.
