В Рязани на улице Павлова впервые будет внедрено мобильное озеленение

Мобильное озеленение предполагает высадку яблонь в уличные кадки. В настоящее время идет процесс выбора сортов яблонь, которые будут посажены. Отмечается, что это нововведение позволит «раздвинуть» границы музея-усадьбы академика Павлова и создать атмосферу яблоневого сада, который будет привлекать внимание как местных жителей, так и туристов. В рамках проекта также планируется установка малой архитектурной формы в виде собаки, которая будет встречать посетителей музея и прохожих. Кроме того, на улице появятся лавки для отдыха. Поливом и уходом за новыми деревьями займется обслуживающая организация, которую определит городская администрация.