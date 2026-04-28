В Рязани 28 апреля отключат холодную воду

С 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: улица Новоселов, дом № 7 корпус 1; улица Советской Армии, дом № 14/9; улица Гагарина, дом № 59 корпус 1; улица Семашко, дома № 3 (Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн), 38/40 (общежитие), 56 (бассейн).