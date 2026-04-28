В России предложили сажать на 10 лет за нападения на врачей и водителей скорой

Отмечается, что сейчас в стране наказывают за применение насилия в отношении представителя власти, однако эта мера не распространяется на медиков. Поэтому депутаты Госдумы предложили ввести уголовную ответственность за нападения на врачей и водителей скорой помощи. Инициаторы считают, что санкции должны быть сопоставимы с ответственностью за нападение на представителей власти — до 10 лет лишения свободы.