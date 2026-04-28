В России к 2028 году подготовят единые школьные учебники по музыке и ИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Отмечается, что разработка единых учебников по музыке и изобразительному искусству для начального и основного общего образования продолжается. Их планируют ввести в образовательный процесс к 2031 году.