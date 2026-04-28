В минтрансе ответили, безопасно ли ездить по мосту через Оку

Рязанцы поинтересовались, безопасно ли передвигаться по мосту через Оку. В минтрансе заявили, что Солотчинский мост действительно требует ремонта, но двигаться по нему безопасно. «Каждый год сооружение проходит комплексное обследование, по итогам которого специалисты дают экспертное заключение о его состоянии. На данный момент мост безопасен для движения транспорта. В качестве временной меры мы регулярно устраняем аварийные выбоины на проезжей части», — отметили в ведомстве. В минтрансе напомнили, что для большегрузного транспорта на мосту действуют ограничения.

